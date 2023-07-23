HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den için tehlike çanları çalıyor! Toplumsal hareketler orduya sıçradı: Yedek askerler orduya çağırıldı...

İsrail'den için tehlike çanları çalıyor! Toplumsal hareketler orduya sıçradı: Yedek askerler orduya çağırıldı...

23.07.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar giderek yoğunlaşıyor. Toplumsal hareketlerin orduyu da etkilediği iddia ediliyor. Bu durumun tehlikeli çatlaklara yol açabileceği düşünülüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi.

İsrail'den için tehlike çanları çalıyor! Toplumsal hareketler orduya sıçradı: Yedek askerler orduya çağırıldı...

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'deki toplumsal karmaşanın ordudaki uyumu bozduğunu itiraf etti. Bu durumun 'tehlikeli çatlaklara' yol açabileceği ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere yazdığı mektupta, "Güçlü ve bütün bir ordumuz olmadan bu bölgede var olamayız." uyarısı yaptı.

po

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: "BÖLGEDE VAR OLAMAYIZ"

İsrail ordu sözcülüğü, Halevi'nin gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı alanlara yönelik açık mektubunu paylaştı.

Mektubunda, İsrail toplumundaki tartışmanın hararetinin orduya sıçradığını ve "askeriyedeki uyuma etki ettiğini" aktaran Halevi, bu durumun "tehlikeli çatlaklara yol açabileceğini" belirtti.
Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için görevi bıraktığını ve eğitimlere katılmayacaklarını açıklayan yedek askerlerden orduya dönmelerimi isteyen Halevi, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullandı.

is

Durumu düzeltmek için geç olmadığını kaydeden İsrail Genelkurmay Başkanı, "orduda iç ve dış uyum olmaksızın devam edemeyeceklerini, bunun sorumluluğunun da ordu komuta kademesine düştüğünü" ifade etti.

İsrail'de 10 bin gönüllü yedek askerin daha Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordudaki görevlerini bırakacağı açıklanmıştı.

net

NETANYAHU'NUN TARTIŞMALI 'YARGI REFORMU'

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

iss

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basınında, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı belirtilmişti.

israil

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tansiyon yükseldi, İmamoğlu oturduğu yerden cevap verdi: "Ahlaksız sensin!"Tansiyon yükseldi, İmamoğlu oturduğu yerden cevap verdi: "Ahlaksız sensin!"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştıBakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı
Sosyal medyada gündem oldu! Temmuz ayında kar topu oynadılarSosyal medyada gündem oldu! Temmuz ayında kar topu oynadılar
Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.