İsrail'den İran'a yeni tehdit! Misilleme gelirse yapacaklarını duyurdular

Orta Doğu'da İran ile İsrail gerilimi tırmanmaya devam ediyor. Netanyahu'nun İran'a karşı sert açıklamaları sonrası İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de önemli ifadelerde bulundu.

"VURMADIKLARI YERLERİ HEDEF ALACAKLARINI" DUYURDULAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi'nin Ramon Hava Üssünde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halevi, Tahran'ın 26 Ekim'deki saldırıya karşılık vermesi halinde İsrail'in yeniden İran'ı hedef alabileceklerini söyledi.

Tahran'ı İsrail'in saldırısına karşılık vermemesi konusunda "uyaran" Halevi, aksi halde İran'da "vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını" savundu.

İSRAİL'İN TAHRAN SALDIRISINDA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

NETANYAHU İSRAİL'İN UZUN VADELİ STRATEJİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır