İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

Katz, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin pek çok kez Suriye'deki tüm İran mevzilerini engelleyeceği açıklaması yaptığını hatırlatan Katz, "İsrail, İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyecektir. İsrail'i tehdit eden İran hedeflerine karşı bütün güçlerimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

Katz ayrıca Beşşar Esed'e işaret ederek, "İran kuvvetlerini savunması halinde bunun sonuçlarına derhal katlanacağını" ifade etti.

İRAN YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI İÇİN 'İSRAİL-ABD ORTAK EKİBİ'

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arasında İran'a karşı yaptırımların uygulanmasına yönelik ortak bir ekip oluşturulduğunu ilan etti.

Açıklamasında Kahlon, "İran'a karşı yaptırımların daha da güçlendirilmesinin vakti geldi." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, birkaç gün önce Şam'ı ziyaret etmiş ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

