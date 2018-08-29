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İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, İran ile Suriye arasında varılan anlaşmanın ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada "Suriye'deki İran mevzilerini hedef alma" tehdidini yineledi.

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

Katz, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin pek çok kez Suriye'deki tüm İran mevzilerini engelleyeceği açıklaması yaptığını hatırlatan Katz, "İsrail, İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyecektir. İsrail'i tehdit eden İran hedeflerine karşı bütün güçlerimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

Katz ayrıca Beşşar Esed'e işaret ederek, "İran kuvvetlerini savunması halinde bunun sonuçlarına derhal katlanacağını" ifade etti.

İRAN YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI İÇİN 'İSRAİL-ABD ORTAK EKİBİ'

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arasında İran'a karşı yaptırımların uygulanmasına yönelik ortak bir ekip oluşturulduğunu ilan etti.

Açıklamasında Kahlon, "İran'a karşı yaptırımların daha da güçlendirilmesinin vakti geldi." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, birkaç gün önce Şam'ı ziyaret etmiş ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

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israil tehdit İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz Suriye İRAN

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hergün savaş çıkartan MyNet şavaş tanrısı mısın? =]
Herkes birbirini tehdit eder olsun fakat bu arada dolar euro çıkışı da devam !!!
yurttan sulh CİHANDA SULH
abd ve israil hic bu kadar yalnız olmamış tı.Eğer olası bir savaş olursa,abd hem dunya nin icine hem de kendi ulkesinin icine eder
elbet burnunuz sürtülecek
Allah aşkına israil saldırda savaş başlasın.zaten bu gidişle bişey olduğu yok.en azından ülkemize heyecan gelir.inşallah savaş başlar.
İsrail İran'ı gerçekten vurmaz vuramaz, aynı fraksiyon a hizmet ediyorlar...
Az kaldı belanızı bulacaksınız. Azgınlığınızı arrtırmak için epey süre verildi. Şimdi tokat zamanı
Yalnız tehdit eden avuç kadar askeriyle İsrail adım atamadan ülke bile olmayan Filistinin ilçesi durumunda olan İsrail yok olup gideceksin haberin Yok.
israil ates olsan dustuyun yeri yaksrsin
Önce ambargo ile sayıflatiyorlar her yönden.Sonra ortaya iç savaş çıkartabilecekleri yada saldırabilecekleri parçalayıp bölebilecekleri bir zayıf bir ülke oluşuyor.Sonrası malum
danışıklı dövüş
hergün aynı haber ramak kaldı ramak kaldı bu ramak ne kadar bir süre bir türlü anlayamadım
israil sonun geliyor
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