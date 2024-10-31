HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

31.10.2024 18:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların ardından Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısında artış olduğu bildirildi. 2024 yılının 9 ayında Alman vatandaşlığı için İsrail'den 18 bin 448 başvuru alındı.

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrailliler, Almanya vatandaşlığı almak için sıraya girdi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin parlamento grubundan gelen soru önergesi üzerine yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılının 9 ayında Alman vatandaşlığı için İsrail'den 18 bin 448 başvuru alındı.

Açıklamada İsrail'den 2023 yılında 9 bin 178, 2022 yılında ise toplam 5 bin 705 kişinin Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu belirtildi.

thumbs_b_c_5eb54e3faf9fa21e86c48e122e636462

İSRAİL DIŞINDA YAŞAYANLAR DAHİL EDİLMEDİ

Açıklamada ayrıca, İsrail dışında yaşayan ve vatandaşlığa başvuran İsraillilerin bu istatistiğe dahil edilmediği belirtildi.

HERHANGİ BİR ŞARTA BAKILMIYOR

2021 yılından bu yana Nazi rejiminin zulmüne uğrayanlar ve onların soyundan gelenler, herhangi bir başka şarta gerek kalmaksızın Alman vatandaşı olabiliyor.

thumbs_b_c_957cde8e38ab4db3a6acaca45c5a5592

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Almanya İsrail
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan dünyaya İsrail mesajı

Erdoğan'dan dünyaya İsrail mesajı

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

İmamoğlu'dan Esenyurt kararına sert tepki: "Bizi yasaklar durduramaz"

İmamoğlu'dan Esenyurt kararına sert tepki: "Bizi yasaklar durduramaz"

Dilruba'nın cezası belli oldu

Dilruba'nın cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.