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İsrail'den 'Kara saldırısına hazırlanıyoruz' açıklaması! Halevi: 'Bugün çok güçlü bir karşılık görecekler'

25.09.2024 18:37
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İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu. Halevi, Hizbullah’ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti.

İsrail'den 'Kara saldırısına hazırlanıyoruz' açıklaması! Halevi: 'Bugün çok güçlü bir karşılık görecekler'

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.

KARA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

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"BUGÜN İLERLEYEN SAATLERDE ÇOK GÜÇLÜ BİR KARŞILIK GÖRECEKLER"

Lübnan’daki Hizbullah’ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah’ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti.

Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a "darbe vurmaya devam etmek için" hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

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LÜBNAN'DA 609 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Lübnan
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