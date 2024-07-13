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  4. İsrail'den katliam! 'Güvenli' demişlerdi: Ölü sayısı 90'a, yaralı sayısı 300'e yükseldi

İsrail'den katliam! 'Güvenli' demişlerdi: Ölü sayısı 90'a, yaralı sayısı 300'e yükseldi

13.07.2024 21:08
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İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90'a çıktı.

İsrail'den katliam! 'Güvenli' demişlerdi: Ölü sayısı 90'a, yaralı sayısı 300'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 71 kişi şehit oldu ve 289 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor." ifadelerine yer verilmişti.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada "İsrail'in Han Yunus'un batısında 'güvenli olduğunu' iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı" dedi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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