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İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

İsrail, “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ile işgale karşı koyan Filistinlileri drone'lara monte ettiği kimyasal bombalarla vuruyor. Gazze’deki kimyasal saldırıda yaralanan iki çocuk Ghassan Baraka ve Muhammed İmad İstanbul’da tedavi altına alındı. Sinir sistemleri felç olan çocuklar etkisi 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor.

İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

İsrail, drone'lara monte ettiği kimyasal bombalarla, Filistinlilerin akıl sağlığını hedef alıyor. Gazze’de 20 gün önce drone'lu kimyasal saldırıya maruz kalan iki Filistinli genç tedavi için Türkiye’ye getirildi. Kimyasal saldırının etkisi ile 2 Filistinlinin hastanede geçirdiği nöbetler görenleri hayrete düşürüyor. Filistin’den getirilerek Göztepe ve Marmara Hastaneleri’nde tedavi altına alınan Ghassan Baraka ve Muhammed İmad isimli çocuklar felç olan sinir sistemleri nedeni ile 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor.

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Gazze’de görevli doktorlardan Fadel Naim İsrail vahşetini şöyle anlattı: “İsrail son dönemde göstericileri drone'lara monte ettiği kimyasal bombalarla vuruyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında devam eden işgal gösterilerde yaralanan sivil sayısı da 16 bin 600’e ulaştı. İsrail eşi görülmemiş bir vahşete imza atarak havadan özellikle çocuk ve kadınların yoğun olduğu noktaları hedef alıyor. Bu Droneler kimyasal kapsül monte edilen bombalar atıyor. Şu ana dek yüzde 85’i kadın ve çocuklardan oluşan 800 kişi bu kimyasal bombalarla yaralandı. Bu yöntemle daha fazla caydırıcı olacaklarını düşünüyorlar.

SİNİR SİSTEMLERİ ÇÖKÜYOR

Silahsız gösterilerde kimyasallarla yaralanan çocuk ve kadınların direnç yüzdesi daha düşük. Bu sebeple de özel hedef durumundalar. Saldırılar sonrası tedavi altına aldığımız çocuk ve kadınların sinir sistemlerinin felç olduğunu tespit ettik. Özellikle çocuklar da yaşanan olağanüstü kas spazmı nedeni ile hastalar adeta çılgına dönüyor. Bazen olağanüstü saldırganlaşarak kontrolü tamamen kaybediyorlar. Bazı durumlarda ise bacaklarını hissedemiyor, konuşamıyorlar. Beyaz fosfor etkisini tespit ettik ancak İsrail bu saldırılarda daha komplike kimyasallar kullanıyor. Kimyasal saldırı esnasında yeşil renkte hafif duman yükseliyor.”

DOKTORLAR BİRLİĞİ'NDEN ÇAĞRI

Gazzeli Doktorlar Birliği Başkanı olarak görev yapan Doktor Fadel Naim, ambargo altında olduklarını ve bu kuşatılmışlık sebebi ile kimyasal tahlilleri yapabilecek teknik imkanlardan mahrum olduklarını söyledi.

Uluslararası bağımsız kuruluşların gerekli tetkikler konusunda duyarsız olduğunu vurgulayan Fadel Naim, “Türkiye dışında sesimizi duyan ülke, kurum yok” dedi.

Yaralanan 800 kişiden sadece 2 çocuğun Türkiye’nin olağanüstü çabaları sayesinde Gazze dışına çıkabildiği bilgisini veren Gazzeli Doktor, “Siyonist devlet bir süredir karmaşık kimyasal formüller üzerinde çalışıyor, çıldıran, ve herkesi hayrete düşüren tavırlar sergileyen çocuklar da Gazze’deki imkanlarla yapılan testlerde hiçbir kimyasal ize rastlayamadık. Ancak mutlaka ayrıntılı ve gelişmiş tetkikler bu vahşetin izlerini ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

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israil Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü kimyasal silah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bm nerdesin? eğer bir gün savaş çıkarsa bm ile karşı karşıya gelirsek zevkle savaşaçağım . mazlumların ah ını alıcam bilesin. kimyasal silah kullanana ab abd bm direk savaş açmıyormu ? ama yok israile herşey serbest
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