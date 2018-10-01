İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

İsrail, drone'lara monte ettiği kimyasal bombalarla, Filistinlilerin akıl sağlığını hedef alıyor. Gazze’de 20 gün önce drone'lu kimyasal saldırıya maruz kalan iki Filistinli genç tedavi için Türkiye’ye getirildi. Kimyasal saldırının etkisi ile 2 Filistinlinin hastanede geçirdiği nöbetler görenleri hayrete düşürüyor. Filistin’den getirilerek Göztepe ve Marmara Hastaneleri’nde tedavi altına alınan Ghassan Baraka ve Muhammed İmad isimli çocuklar felç olan sinir sistemleri nedeni ile 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor.

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Gazze’de görevli doktorlardan Fadel Naim İsrail vahşetini şöyle anlattı: “İsrail son dönemde göstericileri drone'lara monte ettiği kimyasal bombalarla vuruyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında devam eden işgal gösterilerde yaralanan sivil sayısı da 16 bin 600’e ulaştı. İsrail eşi görülmemiş bir vahşete imza atarak havadan özellikle çocuk ve kadınların yoğun olduğu noktaları hedef alıyor. Bu Droneler kimyasal kapsül monte edilen bombalar atıyor. Şu ana dek yüzde 85’i kadın ve çocuklardan oluşan 800 kişi bu kimyasal bombalarla yaralandı. Bu yöntemle daha fazla caydırıcı olacaklarını düşünüyorlar.