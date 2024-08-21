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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları! 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

21.08.2024 00:55
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada saldırılarda, yaralılara müdahaleye giden bir ambulansın da hedef alındığı belirtildi.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları! 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Ed-Dahira köyüne iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Dahira'ya hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE YARALANDI

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisini de doğrudan hedef alması sonucu 3 kişinin orta derecede yaralandığı ve içinde bulundukları ambulansın ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Lübnan
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