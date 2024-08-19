HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İsrail'den Mahmud Abbas için izin istediler!

İsrail'den Mahmud Abbas için izin istediler!

19.08.2024 19:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçmek için izin talebinde bulundu. Abbas'ın talebinin reddedilmesi bekleniyor.

İsrail'den Mahmud Abbas için izin istediler!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yakın zamanda Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin İsrail’den Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh’in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi’ye bir mektup gönderdiği ve Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, Abbas’ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail’i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Mahmut Abbas
En Çok Okunan Haberler
Kira kavgası cinayetle bitti! Uzman çavuş, ev sahibi ile oğluna kurşun yağdırdı

Kira kavgası cinayetle bitti! Uzman çavuş, ev sahibi ile oğluna kurşun yağdırdı

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

Son dakika! Dilan Polat cezaevinden çıktı

Son dakika! Dilan Polat cezaevinden çıktı

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Mali Müşavirlerden gündem olan eylem! Hazine Bakanlığının önüne bilgisayar fırlattılar: 'Bıçak kemiğe dayandı'

Mali Müşavirlerden gündem olan eylem! Hazine Bakanlığının önüne bilgisayar fırlattılar: 'Bıçak kemiğe dayandı'

Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.