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İsrail'den Orta Doğu için dikkat çeken çağrı! "Büyük bir meydan okuma" Zamanlamadaki 'Biden' detayı ise...

11.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’den Orta Doğu için dikkat çeken bir çağrı geldi. İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman, İsrail ile Arap ülkelerini birbirine bağlayacak, Orta Doğu için yeni bir ortak pazar kurma çağrısında bulundu. Liberman açıklamasında “Büyük bir meydan okuma” ifadelerini kullanırken söz konusu açıklamanın ABD Başkanı Joe Biden’ın bölgeye gerçekleştireceği turun hemen öncesinde gelmesi ise zamanlama açısından dikkat çekti.

İsrail'den Orta Doğu için dikkat çeken çağrı! "Büyük bir meydan okuma" Zamanlamadaki 'Biden' detayı ise...

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir bölge turuna başlaması bekleniyordu. Bu turun hemen öncesinde İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamasında Orta Doğu için ortak pazar çağrısında bulunan Liberman'ın kullandığı "Büyük bir meydan okuma" ifadesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

"ORTA DOĞU İÇİN YENİ BİR ORTAK PAZAR KURMA VAKTİ GELDİ"

Liberman sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Doğu için, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir ortak pazar kurma vakti geldi." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Tüm ülkelerin, doğudan geçen bir yol, demir yolu ve otoban ile birbirine bağlanması gerektiğini kaydeden Liberman, "Bu, gerek güvenlik gerekse ekonomi alanında buradaki gerçeği baştan sona değiştirecek büyük bir meydan okumadır." paylaşımında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Liberman'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü başlaması beklenen ve İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge turu öncesi böyle bir açıklamada bulunması dikkati çekti.

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İsrailli Bakan Liberman'ın çağrısına Arap ülkelerinden henüz herhangi bir karşılık gelmedi.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmaları sonrası taraflar arasında ticaret alanında dikkate değer bir büyüme yaşanmıştı. (AA)

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Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Suudi Arabistan Ürdün Joe Biden arap ülkeleri
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