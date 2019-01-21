Sular ısınıyor: Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır

Başbakan Binyamin Netanyahu İran'ı uyararak, "Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır" dedi. Suriye ise hava savunma sistemlerinin çoğu İsrail roketini engellediğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırının, bir gün önce Golan Tepeleri'nin kuzeyinden düzenlenen saldırıya misilleme olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Hem İran'a hem saldırgan İran ile işbirliği yapan Suriye güçlerine karşı operasyon düzenliyoruz. Bize zarar vermeye kalkan herkesi vuracağız. Bizi yok etme tehdidinde bulunan kim olursa olsun, sonucuna katlanır" dedi.

İsrail ordusu saldırıda silah depoları, Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümü, İran istihbarat birimi ve İran'a ait bir askeri tesisin hedef alındığı duyurdu.

Ordudan Pazar günü yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin kuzeyinden İsrail'e roket atıldığı ve roketin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilmişti.

RUSYA: 4 SURİYE ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye ise hava savunma sistemlerinin çoğu İsrail roketini engellediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda 4 Suriye askerinin öldürüldüğünü bildirdi.