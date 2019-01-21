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Sular ısınıyor: Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır

21.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Suriye'de düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları'nın elit birimi olan Kudüs Gücü'nü hedef aldığını açıkladı.

Sular ısınıyor: Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır

Başbakan Binyamin Netanyahu İran'ı uyararak, "Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır" dedi. Suriye ise hava savunma sistemlerinin çoğu İsrail roketini engellediğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırının, bir gün önce Golan Tepeleri'nin kuzeyinden düzenlenen saldırıya misilleme olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Hem İran'a hem saldırgan İran ile işbirliği yapan Suriye güçlerine karşı operasyon düzenliyoruz. Bize zarar vermeye kalkan herkesi vuracağız. Bizi yok etme tehdidinde bulunan kim olursa olsun, sonucuna katlanır" dedi.

İsrail ordusu saldırıda silah depoları, Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümü, İran istihbarat birimi ve İran'a ait bir askeri tesisin hedef alındığı duyurdu.

Ordudan Pazar günü yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin kuzeyinden İsrail'e roket atıldığı ve roketin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilmişti.

RUSYA: 4 SURİYE ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye ise hava savunma sistemlerinin çoğu İsrail roketini engellediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda 4 Suriye askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise hedef alınan yerler "başkent Şam yakınlarındaydı", buralarda silah depoları ve Hizbullah ile İran'a ait askeri birlikleri vardı.

Gözlemevine göre saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı en az 11.

Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri 1967'de İsrail tarafından işgal edilmiş, 1981 yılında da hukuka aykırı bir şekilde İsrail tarafından ilhak edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Pazar günü Çad'da yaptığı konuşmada Suriye'deki İran güçlerini hedef alacaklarını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Suriye Netanyahu İRAN

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