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İsrail'den, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Seyir halindeki aracı vurdular: Ölü ve yaralılar var

21.10.2024 20:51
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Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdüren İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı da hedef aldı. İsrail'in Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh’da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.

İsrail'den, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Seyir halindeki aracı vurdular: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir araca hava saldırısı düzenledi. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail, yerel saatle 17.05'te hava saldırısıyla Mezze Mahallesi'ndeki bir aracı hedef aldı.

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"2 SİVİL ÖLDÜ, 3 SİVİL YARALANDI"

Haberde, "Saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

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İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA-İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şam İsrail
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