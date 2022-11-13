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İsrail'den Suriye'ye füzeli saldırı: 2 ölü 3 yaralı

13.11.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Suriye'ye karşı hava saldırılarına devam ediyor. İsrail tarafından, Suriye'deki Şayrat Hava Üssü’ne füzelerle yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'den Suriye'ye füzeli saldırı: 2 ölü 3 yaralı

İsrail ordusu Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne saldırı düzenledi. Humus kentinde yer alan Şayrat Hava Üssü’nün İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLEDİLER

Suriye'nin hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerine karşılık verdiği ve çoğu füzenin havada imha edildiği ifade edildi. Suriye ordusundan bir kaynak, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail Lübnan'daki Trablus-Hermel yönünden Humus kırsalındaki Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi" dedi.

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İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. (İHA)

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suriye İsrail

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