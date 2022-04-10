İsrail'den üst üste saldırıların ardından 110 milyon dolarlık duvar hamlesi!

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlenmişti. İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Naftali Bennett ve kabine üyelerinin, İsrail'de son dönemde düzenlenen silahlı saldırılar ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını görüştüğü belirtildi.

40 KİLOMETRELİK ALANDA İNŞAA EDİLECEK

Yapılan toplantıda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın sunduğu teklifin kabul edildiği aktarılan açıklamada, Batı Şeria boyunca uzanan güvenlik (ayrım) duvarındaki tel çitle ayrılmış bölümü de içerecek şekilde 40 kilometrelik alanda güvenlik duvarı inşa edilmesi için 110 milyon dolarlık bütçeyi, kabinenin oy birliğiyle onayladığı bildirildi.

Başkent Tel Aviv'de son olarak 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.



Tel Aviv'deki iki saldırıyı gerçekleştiren Filistinlilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden geldikleri ve ayrım duvarındaki "temas noktası" diye isimlendirilen tel çitlerin bulunduğu bölümden geçtiğinin tespit edildiği bildirilmişti.



TEMAS NOKTASINA TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

İsrail ordusu, "temas noktası" ismi verilen bu noktalara takviye birlikler gönderdiğini duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003 yılında inşaatına başlanan yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda ve bazı yerlerde yüksekliği 5 metreyi bulan beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.



Ancak bu güvenlik duvarının çitle çevrili zayıf bazı bölümleri, İsrail'de kaçak işçi olarak çalışmak isteyen Filistinliler tarafından kullanılıyor. (AA)



