HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail’den ve Filistin’den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı’nda karantinaya alındı

İsrail’den ve Filistin’den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı’nda karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 07:10 | Son Güncelleme

Filistin ve İsrail’den Türkiye’ye getirilen 38 Türk vatandaşı, Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Türk vatandaşları, tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla Türkiye’ye getirilmeleri için yapılan çalışmalara hız verildi.
Bu kapsamda, Filistin ve İsrail’den 38 Türk vatandaşını getiren THY’ye ait ‘Çukurova’ isimli uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na gece geç saatlerde iniş yaptı.

Aprona çekilen uçağa giren sağlık görevlilerinin sağlık taramasının ardından hazır bekletilen minibüslere bindirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kredi Yurtlar Kurumunun Gölbaşı Yerleşkesi’ndeki yurtlara yerleştirildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
1/
Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Gölbaşı Türk vatandaşı

En Çok Okunan Haberler

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Survivor'daki kavga için Acun'dan flaş karar!

Survivor'daki kavga için Acun'dan flaş karar!

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü

Koronavirüsü geçti! 38 binden fazla vaka görüldü

Bayrampaşa sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

Yok böyle yoğunluk! Yasak öncesi...

Türkiye’ye sağlık malzemesi almaya gelen İngiliz uçağı gece saatlerinde havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Karantina için Uşak’a getirilen vatandaşlar otobüsten Türk Bayrağı salladı

Karantina için Uşak’a getirilen vatandaşlar otobüsten Türk Bayrağı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.