İsrail'den Zelenskiy kararı! Onayladılar

İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da konuşma yapması talebini kabul etti. Videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek konuşmanın tarihi konusunda net bir bilgi verilmedi.

ZELENSKİY İSRAİL PARLAMENTOSUNDA KONUŞMA YAPACAK

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan haberlere göre, Parlamento Başkanı Mickey Levy, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk ile Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans aracılığıyla konuşma yapması konusunda anlaştı.

NET BİLGİ VERİLMEDİ

Haberde, Zelenskiy'nin konuşmasının gelecek günlerde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, tarih konusunda net bir bilgi verilmedi.

Dün İsrail'in yerel medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniychuk tarafından yapılan talebe, Parlamento Başkanı Levy'nin, "konuşma zamanının kurumun iki aylık kış tatiline girmezden önceki son güne denk gelmesi, parlamenterlerin tatile çıkması ve salonun tadilata alınacağını belirterek" olumsuz cevap verdiği belirtilmişti.

Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla konuşma yapmıştı.

Kaynak: AA



