İsrail Deniz Kuvvetleri Gazzeli balıkçıları gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli bazı balıkçıları gözaltına aldı.
Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesi sahili açıklarında avlanan Filistinli bazı balıkçıları gözaltına aldığını bildirdi.
Ayaş, gözaltına alınan balıkçıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların açıkta avlanma hakkını çeşitli abluka kararlarıyla kısıtlama yoluna gidiyor.
İsrail yönetimi, son olarak Gazzeli balıkçıların avlanma sahasını 3 mile düşürdüğünü duyurmuştu.
Gazze Balıkçılar Sendikası verilerine göre, abluka altındaki kentte yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.
İstanbul'da şarbon! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu! Bakan Pakdemirli'den açıklama
AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum