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İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

05.03.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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