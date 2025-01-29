İsrail devlet televizyonu: Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekmeye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır