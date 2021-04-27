HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail dışarı açılma hazırlığında

İsrail dışarı açılma hazırlığında

27.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke olan ve vaka sayıları çok büyük ölçüde azalan İsrail şimdi de kapılarını yabancı turistlere açmaya hazırlanıyor.

İsrail dışarı açılma hazırlığında

İsrail'de Turizm Bakanlığı, başarılı aşılama kampanyasının etkisiyle giderek düşen vaka sayıları üzerine ülkeye yabancı turist kabul etmenin hesaplarını yapıyor.

Turizm Bakanlığının hazırladığı plana göre, sadece aşı olmuş turistlere giriş izni verecek olan İsrail, 23 Mayıs'tan itibaren az sayıdaki turist kafilelerine kapılarını açacak. Bakanlık, ilerleyen haftalarda bu kotayı genişletmeyi planlıyor. Turizm Bakanı Orit Farkash-Hacohen, yalnız seyahat eden turistlere ise Temmuz ayından itibaren izin verilmesinin planlandığını açıkladı.

Turizm Bakanlığının planı, aşılanmış turistlerin, uçağa binmeden önce negatif PCR testi sonucu göstermelerini ve İsrail'e indikten sonra da antikor testine girmelerini öngörüyor.

Bakanlık, İsrail dahil birçok ülkede aşı kampanyalarının dışında tutulan 16 yaş altındaki turistlereyse, yanlarında aşılanmış ebeveynleri olsa dahi giriş izni verilmemesini planlıyor.

Turizm Bakanlığının hazırladığı planın hayata geçirilebilmesi için Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki kabine tarafından onaylanması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı ihtiyatlı

İsrail Sağlık Bakanlığı ise planın Haziran ayı sonlarına doğru ertelenmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sağlık Bakanlığı, bu tavsiyesine, dünya genelindeki yüksek vaka oranı ve yeni varyantların ortaya çıkmasını gerekçe gösterdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye, Hindistan, Brezilya, Ukrayna, Etiyopya, Meksika ve Güney Afrika'ya yönelik sehayat uyarısı yayımlamıştı.

Yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı İsrail'in nüfüsunun yüzde 53'ünden fazlası, iki doz aşısını da yaptırdı.

İsrail'de 23 Nisan, 10 ay sonra ilk kez Covid-19 nedeniyle hiçbir can kaybının yaşanmadığı bir gün olarak kayıtlara geçti.

DW,rtr/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Doktorun yardım çığlığı yürek burktu: Hastalarım ölüyorDoktorun yardım çığlığı yürek burktu: Hastalarım ölüyor
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.