İsrail Dışişleri Bakanı, 13 yıl sonra Mısır’ı ziyaret etti

İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 gün sonra taraflar arasında varılan ateşkes ile sona ermişti. Mısır’ın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, 13 yıl sonra İsrail’i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu.

Aşkenazi Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Tahrir Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesi ele alındığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin Mısır’ın İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlamak amacıyla taraflarla yaptığı iletişim çerçevesinde gerçekleştiği aktarılırken, iki bakanın önümüzdeki aşamada Gazze Şeridi’nin acilen yeniden inşasını kolaylaştırmanın yollarını görüştükleri belirtildi. Bakanlık, bakanların barış yolundaki mevcut çıkmazdan nasıl çıkılacağını tartışmak için iki ülke ve Filistin Ulusal Otoritesi arasındaki istişarelere devam etme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Bakan Shoukry’nin görüşmede, özellikle Filistin topraklarında gerilime ve artan çatışmalara yol açan tüm uygulamaların durdurulması çağrısında bulunduğu bildirilirken, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa ile tüm kutsal mekanlar ile ilgili özel hassasiyet gerektiğine vurgu yaptığı açıklandı.