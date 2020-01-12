İsrail Dışişleri Bakanı, ABD-İran gerilimi nedeniyle Dubai ziyaretini erteledi

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle bu ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

Yerel basındaki habere göre, Katz'ın, İsrail'in de katılacağı Dubai kentinde düzenlenecek EXPO 2020'nin hazırlıklarını görüşmek üzere ocak ayı ortasında BAE'ye resmi ziyarette bulunması planlanıyordu.

İsrail'e ait ulusal güvenlik kurumları, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında yaşanan gerilim nedeniyle "hassas bir dönemde" olunduğu gerekçesiyle Katz'a Dubai ziyaretini ertelemesini belirtti.

Uyarının ardından Katz, Dubai'ye yapacağı ziyareti belirtilmeyen bir tarihe erteledi.

- İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor.