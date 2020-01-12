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  4. İsrail Dışişleri Bakanı, ABD-İran gerilimi nedeniyle Dubai ziyaretini erteledi

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD-İran gerilimi nedeniyle Dubai ziyaretini erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD-İran gerilimi nedeniyle Dubai ziyaretini erteledi

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle bu ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

Yerel basındaki habere göre, Katz'ın, İsrail'in de katılacağı Dubai kentinde düzenlenecek EXPO 2020'nin hazırlıklarını görüşmek üzere ocak ayı ortasında BAE'ye resmi ziyarette bulunması planlanıyordu.

İsrail'e ait ulusal güvenlik kurumları, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında yaşanan gerilim nedeniyle "hassas bir dönemde" olunduğu gerekçesiyle Katz'a Dubai ziyaretini ertelemesini belirtti.

Uyarının ardından Katz, Dubai'ye yapacağı ziyareti belirtilmeyen bir tarihe erteledi.

- İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor.

BAE yönetimi Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak konuşma yapmıştı.

İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

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BAE israil

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