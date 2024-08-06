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İsrail Dışişleri Bakanı Katz uslu durmuyor! Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef aldı, bu kez İmamoğlu'un yanına Mansur Yavaş'ı da etiketledi

06.08.2024 12:18
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Türkiye, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma karşı duran ülkelerin başında geliyor. Bu durum da İsrail hükümetini oldukça rahatsız ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Katz, sosyal medya paylaşımında Instagram'ın engellenmesinin "diktatörlük" olduğunu söyleyerek bu kez de İmamoğlu'nun yanında Mansur Yavaş'ı etiketledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz uslu durmuyor! Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef aldı, bu kez İmamoğlu'un yanına Mansur Yavaş'ı da etiketledi

Daha önce Türk bayrağını alevli şekilde paylaşan haddini bilmez Bakan Katz, şimdi de META ve Instagram konusuna girdi. 'Türkiye ve dünyadaki kişiler için gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğim' diyen küstah bakan, CHP gençlik hesabını da etiketledi.

ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

İsrailli bakan Katz'ın bu ilk skandal paylaşımı değil. Katz geçtiğimiz günlerde skandal bir 'Saddam' göndermesiyle yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti. Bu paylaşıma Türkiye'den çığ gibi tepki yağdı.

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İKİNCİ PAYLAŞIMINDA İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ

Ancak Katz uslu durmadı ve ardından bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda Katz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi. Türkiye'den yine tepkiler çığ gibi büyürken İmamoğlu'ndan da jet hızında yanıt gelmişti.

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YENİ SKANDAL! ERDOĞAN'I "DİKTATÖRLÜK"LE SUÇLADI

Katz skandal paylaşımlarına bugün bir yenisini ekledi. Bu kez Türkiye'de Instagram'ın erişime engellenmesinden dem vuran İsrailli bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatörlük"le suçladı.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NI BİLE ETİKETLEDİ

Bakan Katz son paylaşımında da Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi ancak bununla yetinmeyip yanında bir de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, ayrıca CHP Gençlik Kolları'nın hesabını etiketledi.

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INSTAGRAM TÜRKİYE'DE GÜNLERDİR KAPALI

BTK'nın aldığı karar doğrultusunda Instagram, Türkiye'de cuma günü erişime engellenmişti. Hükümet ile Instagram-META yetkilileri arasındaki görüşmeler sürerken platformun akıbeti belirsizliğini koruyor.

Instagram tam açılacaktı ama... İşte görüşmede yaşananlar Instagram tam açılacaktı ama... İşte görüşmede yaşananlar
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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