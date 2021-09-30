İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e tarihi ziyaret: İki ülke arasında uçak seferleri başladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Bahreyn'le geçtiğimiz yıl kurulan diplomatik ilişkilerin ardından ülkeye resmi ziyarette bulunan ilk İsrailli bakan oldu.

Lapid, Bahreyn'deki yeni İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve bir dizi anlaşmaya imza atacak.

Öte yandan Bahreyn'in başkenti Manama'dan Tel Aviv'e ilk ticari uçuş, Lapid'in ülkeye varmasının ardından gerçekleşti. Böylece iki ülke arasında uçak seferleri başladı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan, "Abraham Anlaşmaları" adı verilen ve ABD'nin aracılık ettiği anlaşmalarla İsrail'le ilişkileri normalleştirme adımı atmıştı.

O zamana kadar İsrail'le yalnızca iki Arap ülkesi, Mısır ve Ürdün barış anlaşması imzalamıştı.

Lapid, seyahatinin ardından Twitter'da paylaştığı mesajında, "Bahreyn'e indik. Bu tarihi resmi ziyarette İsrail'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Sıcak karşılama için teşekkür ederim" dedi.

Manama'daki İsrail elçiliğinin açılışından önce Lapid'in Bahreynli yetkililerle görüşmeler yapması ve hastane, su ve enerji şirketleri arasındaki işbirliğini içeren anlaşmalar imzalaması planlandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Bahreyn'i hem ikili ilişkilerde hem de bölgedeki diğer ülkelerle olan işbirliğinde önemli bir ortak olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Lapid'e resmi düzeyde sıcak bir karşılama gösterilse de, Fransız haber ajansı AFP, Abraham Anlaşmaları karşıtları Manama kentinin dış mahallelerinde lastikler yakarak bu gelişmeyi protesto ettiğini bildirdi.

Ülkedeki Şii muhalefetin yasaklanan hareketi El Vefak'ın genel sekreter yardımcısı Şeyh Hüseyin El Deyhi, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Bahreyn halkı tarafından reddediliyor ve kınanıyor" dedi.

Nüfusun çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Bahreyn'de, El Vefak hareketi Abraham Anlaşmaları'nı "İslam'a ve Araplara ihanet" olarak tanımlıyor ve normalleşmenin bağımsız Filistin devletinin kurulmasına zarar verdiğini savunuyor.

Filistin yönetimi de anlaşmanın "ihanet" olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Lapid, Dışişleri Bakanlığı görevine geldiğinden beri Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'a da ziyaretler düzenledi.

Normalleşmenin bir yılı

Abraham Anlaşmaları'nın birinci yılında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "normalleşmenin devam edeceği" taahhüdünde bulundu.

İsrail ile Bahreyn arasındaki resmi diplomatik ilişkiler, 2020'nin Ekim ayında Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan imza töreni ile başladı.

ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmanın ardından, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açması planlandı.

Birçok Arap ülkesi, Filistin sorunu çözülene kadar İsrail'i tanımayacaklarını söylüyor ve İsrail'i boykot ediyordu. Ancak geçen 2019 yılında Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Onu Bahreyn takip etti.

İsrail daha önce imzaladığı anlaşmalarla 1979 yılında Mısır; 1994 yılında da Ürdün ile diplomatik ilişki kurmuştu.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan mutabakat kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı açıklamıştı.