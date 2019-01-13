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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda gaz bombası patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığının Batı Kudüs'te yer alan binasının mühimmat deposunda göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması, paniğe neden oldu

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanlığının deposunda bulunan göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi aşırı gazdan etkilendi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Kudüs’te yer alan Dışişleri Bakanlığı'na ait 'el bombalarının' saklandığı bir depoda göz yaşartıcı gaz bombasının infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamada çevreye salınan gazı soluyan 3 güvenlik görevlisi etkilendi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de Bakanlığın, göz yaşartıcı gazın binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışanlarına klimaları kapatma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

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Batı Kudüs İsrail Dışişleri Bakanlığı patlama

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