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İsrail, Doğu Kudüs'e 23 bin konut inşa etmeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 02:29 | Son Güncelleme

İsrail, Doğu Kudüs'e 23 bin konut inşa etmeyi planlıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, gelecek beş yıl içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'e 23 bin yeni konutun inşa edileceğini açıkladı.

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs'te 1 milyar şekel (yaklaşık 276 milyon dolar) yatırımla 23 bin yeni konut kurulması çerçevesinde bir anlaşma imzaladık." ifadesini kullandı.

Netanyahu açıklamasında, "Kudüs'ün bir yerleşim birimi değil, sonsuza dek İsrail'in başkenti ve ebedi varlıklarının 3 bin yıllık bir parçası" olduğunu ileri sürdü.

İsrail televizyonu Kanal 7, söz konusu anlaşmanın, Netanyahu'nun katılımıyla Maliye Bakanlığı, İsrail Toprakları İdaresi ve Kudüs Belediyesi arasında imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, eski ve yeni Kudüs'e bağlı mahalleler geliştirilecek, altyapı yatırımları ve iş yerine dönüştürülmek üzere geniş alanlar tahsis edilecek.

Kudüs'ün doğusu, 1967'de İsrail tarafından işgal edilmiş, 1981'de devlet topraklarına ilhak edildiği duyurulmuştu. Ancak İsrail'in bu adımı uluslararası toplum tarafından tanınmadı.

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