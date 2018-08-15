İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait inşası devam eden iki katlı bir binayı "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin iş makinaları İsaviyye beldesinde bulunan Filistinli bir aileye ait söz konusu binayı "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıkarken, İsrail polisi de sokağı trafiğe kapatarak aile ve çevre sakinlerinin yıkımın gerçekleştiği alana girişine izin vermedi.

Filistinli aile ise henüz yapım aşamasındaki evleriyle birlikte hayallerinin de İsrail güçleri tarafından yıkılışını çaresizce izledi.

Yıkım nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyen aile fertleri kameralara konuşmak istemedi.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkardığı ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının neredeyse tamamına yakınının kabul edilmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010-2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni başvurularından sadece yüzde 1,5'i İsrail makamları tarafından kabul edildi.