HABER

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı binayı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait inşası devam eden iki katlı bir binayı "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin iş makinaları İsaviyye beldesinde bulunan Filistinli bir aileye ait söz konusu binayı "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıkarken, İsrail polisi de sokağı trafiğe kapatarak aile ve çevre sakinlerinin yıkımın gerçekleştiği alana girişine izin vermedi.

Filistinli aile ise henüz yapım aşamasındaki evleriyle birlikte hayallerinin de İsrail güçleri tarafından yıkılışını çaresizce izledi.

Yıkım nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyen aile fertleri kameralara konuşmak istemedi.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkardığı ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının neredeyse tamamına yakınının kabul edilmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010-2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni başvurularından sadece yüzde 1,5'i İsrail makamları tarafından kabul edildi.

İsrail güçleri bu yılın ilk altı ayında Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait 63 meskeni "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Yıkımlar nedeniyle aralarında 21 çocuğun da bulunduğu 51 Filistinli evsiz kaldı.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Otostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdilerOtostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdiler
TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı varTBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin israil yıktı

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Ataşehir'de plazada yangın!

Ataşehir'de plazada yangın!

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.