HABER

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

Filistinli Muhammed Ebu Tayr'a ait olduğu öğrenilen 8 katlı binanın yıkımı öncesi İsrail güçleri bölgeyi boşalttı.

İsrail güçleri, aralarında Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi ve İsrail Meclisi'ndeki Milletvekili Ahmed et-Tiybi'nin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yıkım alanına girişine izin vermedi.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı; 6 kişi gözaltındaİYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı; 6 kişi gözaltında
İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar varİYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Kudüs'te yıkım

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı: 6 kişi gözaltında

İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar var

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama

Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti! Temelleri atıldı

Düzce'deki selin tanıkları o geceyi anlattı

Faciayı bu sözlerle anlattı: Orada 4 saat 'Beni kurtarın' diye bağırdı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.