İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir binayı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli Adnan Hoşiya'ya ait inşa halindeki 2 katlı ev, İsrail'e bağlı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler buldozerlerle evi yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre, İsrail makamları 2018 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.