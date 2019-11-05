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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan Filistinli Mutesim El-Abbasi'ye ait ev, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Belediyeye bağlı ekipler de buldozerlerle Abbasi ailesine ait evi yerle bir etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen yıl İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezine göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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