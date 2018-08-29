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İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilerin mülklerini yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait ticari bir alanı yıktı - Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti, 8 kişi yaralandı - Olayda 4 Filistinli gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi'nde bir ticari alanı yıkmasına tepki gösteren Filistinlilere İsrail polisinin müdahalesinde 8 kişi yaralandı.

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, bu sabah Mescid-i Aksa’nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait matbaa olarak işletilen ticari bir alanı, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yıkım faaliyeti öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, ticari alanın etrafındaki tüm yolları da kapatarak çevrede bulunan Filistinlilere karşı provoke edici uygulamalar ortaya koydu.

Çevrede toplanan Filistinlilerin yıkıma ve İsrail polisinin uygulamalarına tepki göstermesi üzerine İsrail polisi Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı.

Matbaa sahibinin kardeşi Atıf Semrin, İsrail belediyesine bağlı ekiplerin on yıldan bu yana matbaa olarak kullanılan 70 metrekarelik bir alanı yıktığını belirterek şunları söyledi:

"İsrail belediyesi Doğu Kudüs’te Filistinlilere ruhsat vermiyor, nadir durumlar dışında. İsrail yıkım politikasını Filistinlileri şehirden gitmeleri için bir yöntem olarak kullanıyor."

Semrin, İsrail polisi ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandığını vurgulayarak, "Yıkımın gerçekleştiği alanın hemen yanı başında bir sağlık merkezi var. İsrail polisinin saldırısında mekanda bulunan 3 hamile kadın da yaralandı." dedi.

İsrail polisinin orantısız güç kullandığına, sağlık merkezine baskın düzenlediğine ve hastalara da saldırdığına dikkati çeken Semrin, şunları söyledi:

"İsrail polisleri Filistinlilere karşı şiddete başvurdu ve kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne geleni darbetti. Göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermilerle insanlara saldırdı."

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi yaşanan olayda 4 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından yürütülen Yahudileştirme çalışmalarına en çok maruz kalan önemli mahallelerinden biri olarak biliniyor.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkardığı ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının neredeyse tamamına yakınının kabul edilmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010-2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni başvurularından sadece yüzde 1,5'i İsrail makamları tarafından kabul edildi.

İsrail güçleri bu yılın ilk altı ayında Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait 63 meskeni "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Yıkımlar nedeniyle aralarında 21 çocuğun da bulunduğu 51 Filistinli evsiz kaldı.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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