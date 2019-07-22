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İsrail, Doğu Kudüs’te yıkıma başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde başlattığı yıkım faaliyetleri devam ederken şu ana kadar en az 70 ev yıkıldı.
Sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs’ün Vadi El-Hummus Mahallesi’ne iş makineleri ile gelen İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı. İsrail Yüksek Mahkemesinin kararıyla, Sur Ahir bölgesinde bulunan Ayrım Duvarı’nın devamında tel bariyerlere yakın bulunan Filistinlilere ait evler sabahın erken saatlerinde boşaltıldı. İsrail polisinin kararına tepki göstererek evlerini boşaltmak istemeyen mahalleli ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde başlattığı yıkım faaliyeti kapsamında şu ana kadar en az 70 ev yıkıldı. Yıkımdan yaklaşık 2 saat önce, İsrail’in yıkım kararına karşı çıkan aktivistler İsrail askerlerinin sekiz katlı bir binaya patlayıcı yerleştirdiklerini gördüklerini söyledi. Aktivistler, İsrail askerlerinin binanın yakınlarına park edilen araçları da kaldırdıklarını dile getirdi.

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