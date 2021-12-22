HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor

İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor

22.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Omicron varyantının ülkede yol açabileceği yeni bir dalgaya hazırlanırken, Covid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olmayı planladığını açıkladı.

İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor

İsrail, Omicron varyantının ülkede yol açabileceği yeni bir dalgaya hazırlanırken, Covid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olmayı planladığını açıkladı.

İsrail'in pandemi uzmanları, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanları için dördüncü doz takviye aşı önerdi.

Başbakan Naftali Bennett bunun üzerine yetkililere planı uygulamaya koyma talimatı verdi.

Karar, ülkede Omicron varyantının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği Salı günü açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'de en az 340 vakanın varyantla ilişkili olduğunu açıkladı.

Dördüncü takviye dozu kullanıma sunma kararının halen üst düzey sağlık yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor, ancak Başbakanlık ofisi BBC'ye, insanlara aşının üçüncü dozdan en az dört ay sonra vermeyi planladığını belirtti.

Bennett, "Bu, dünyayı saran Omicron dalgasını aşmamıza yardımcı olacak harika bir haber" dedi.

Covid-19 aşılama programları başladığında, İsrail hızlı harekete geçti.

Ancak buna rağmen, 9,3 milyonluk nüfusunun sadece yaklaşık %63'ü iki doz aşı oldu. Bu kısmen İsrail'in nispeten genç bir ülke olmasıyla ilgili - nüfusunun yaklaşık üçte biri 14 yaşın altında.

İsrail Kasım ayında 5 yaşından büyük çocuklara da aşı yapmaya başladı.

Ülke, virüsün yayılmasını engellemek için ABD, Almanya, İtalya ve Kanada gibi ülkelere seyahat yasağı getirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, İsrail'de pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 8200 can kaybı ve 1,36 milyondan fazla Covid vakası görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Komşudan NATO kararına tepki! "İstemiyoruz"Komşudan NATO kararına tepki! "İstemiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı

Tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı

Aynı yerde art arda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Aynı yerde art arda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.