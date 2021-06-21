İsrail Drone’ları Havada Vuracak Lazer Silahı Geliştiriyor

İsrail Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi şirketi Elbit Sytems’ın drone ve diğer uçan hedefleri havada vuracak bir lazer silahı geliştirdiklerini açıkladı. İlk prototipin 2025 yılına kadar hazır olması bekleniyor.

Yetkililer henüz bir isim verilmeyen lazer silahın İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemine dahil edileceğini belirtiyor. İsrail’in hava savunma sisteminde şu anda kısa menzilli roketleri vurmak üzere kullanılan Demir Kubbe sistemi ve balistik füzelere karşı David’s Sling ve Arrow füze sistemleri bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın araştırma ve geliştirme bölümünden Tuğgeneral Yaniv Rotem, ilk aşamada hafif hava aracında denenen lazer silahının yaklaşık 1 kilometre menzilde bazı drone’lara karşı başarılı olduğunu belirtti. Rotem, “Bildiğimiz kadarıyla böyle bir müdahale teknolojisini deneyen ve başarılı olan ilk ülke veya ilk ülkelerden biriyiz” dedi.

“Yeni sistem hedefi ısıtarak imha edecek”

Savunma sanayi şirketi Elbit aynı zamanda uçaklara yerleştirilen ve gelen füzeleri lazerle etkisiz hale getiren C-Music adlı savunma sistemini de üretiyor.

Üst düzey şirket yetkilisi Oren Sabag, yeni lazer silahın C-Music’teki teknolojiye benzer bir izleme teknolojisi kullanacağını ancak yeni sistemin hedefleri birkaç saniye içinde alev alacak şekilde ısıtarak imha edeceğini söyledi.

İlk prototipin 2025’e kadar çıkması bekleniyor

Tuğgeneral Rotem, 20 kilometre menzilli 100 kilowatt’lık prototipin üç-dört yıl içinde hazır hale geleceğini belirtti. Tamamen faal modelin kullanıma hazır hale gelmesinin biraz daha zaman alması bekleniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit ve devletin savunma sanayi şirketi Rafael de havadan gelen tehditleri karadan imha etmek üzere kullanılacak bir lazer silah sistemi üzerinde çalışıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu silahın da menzilinin 8-10 kilometre arasında olması ve 2025 yılına kadar faal hale gelmesi bekleniyor.

Lazer silahın hedefleri havadan vuracak olan modelinin, karadan kullanılan lazer silah gibi kötü hava koşullarından etkilenmemesi ve bulutlar üzerinde de kullanılabilmesi sebebiyle daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

