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İsrail "Dünya Basın Özgürlüğü Günü"nden bir gün sonra AA ofisini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:44 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti - Gazze'deki Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu bina, şehrin tam merkezinde ve sivil yerleşim alanında yer alıyordu

İsrail ordusu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de olduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının saldırısında, AA ofisinin de yer aldığı 7 katlı bina tamamen yıkıldı. Yıkılan bina şehrin tam merkezinde ve sivil yerleşim alanında yer alıyordu.

Söz konusu saldırı, Türk ve Filistin hükümetleri tarafından kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim de saldırıyı kınayarak, AA ofisinin bulunduğu binanın hedef alınmasını "tanıkları bölgeden uzaklaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu 12 Kasım'da da Gazze'deki Aksa televizyon kanalının merkezine füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'de başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine yaptığı müdahelede de 2 Filistinli gazeteci şehit olmuş, 246 gazeteci de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. Saldırıda 1'i bebek, 1'i hamile olan kadın olmak üzere 5 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

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