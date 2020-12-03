İsrail dünyanın en çok silahlanan ülkesi

Listede Yunanistan 12'nci ve Türkiye 20'nci sırada yer alıyor.Bonn merkezli barış araştırmaları ensitüsü BICC'nin yayımladığı Küresel Silahlanma Endeksine göre İsrail 2019'da da dünyanın en güçlü şekilde silahlanan ülkesi olmayı sürdürdü. Yaklaşık dokuz milyon nüfuslu ülkede askeri harcamalara 2019 yılında 20 milyar dolar harcandı. 169 bin 500 asker ve 465 bin yedek askere sahip ülkede askeri harcamaların GSYİH'daki oranı yüzde 5,3'ü buldu. Endekste İsrail'i Ermenistan, Umman, Bahreyn, Singapur, Suudi Arabistan, Brunei, Rusya, Kuveyt ve Ürdün izliyor. Raporda özellikle Ortadoğu'da uzun süredir gözlemlenen silahlanma eğiliminin sürdüğüne, en çok silahlanan 10 ülkeden 6'sının bölgeden olduğuna işaret ediliyor. Ülkelerin askeri harcamalarının diğer alanlardaki harcamalara ve gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı baz alınarak hazırlanan endekste 151 ülke mercek altına alındı. Türkiye 20'nci sırada Raporda, Türkiye ise listede 20'nci sırada yer alıyor. Türkiye'de askeri harcamaların GSYİH'ya oranı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Avrupa'da en güçlü şekilde silahlanan ülkeler arasında Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti öne çıktı. Listede Yunanistan 12'nci, Kıbrıs ise 13'üncü sırada yer aldı. Yunanistan GSYİH'sının yüzde 1,6'sını silahlanmaya harcarken Kıbrıs'ta bu oran yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Almanya'da harcamalar hızla artıyor Listede Almanya ise 106'ncı sırada yer aldı. Almanya'nın yüksek ekonomik gücüne oranla askeri harcamalarının yıllardır görece düşük seviyede seyrettiği, ancak askeri harcamaların 2018 yılına göre yüzde 10'lık artışla 51 milyar 200 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Almanya bu oranla, AB içinde askeri harcamalarını en hızlı artıran ülke oldu. Başta Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupalı NATO ülkelerinin Rusya tehdidine karşı silahlandığı, Asya-Pasifik bölgesinde ise Çin ile ABD arasındaki rekabetin silahlanma eğiliminde etkili olduğu belirtiliyor. GSYİH'sının yüzde 2,1'ini silahlanmaya harcayan Rusya ise sekizinci sırada yer aldı. Harcama miktarına göre ABD birinci