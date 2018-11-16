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İsrail'e bir jest daha! ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına karşı çıkacak

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 04:58 | Son Güncelleme

ABD önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararına bu yıl karşı çıkacağını duyurdu.

İsrail'e bir jest daha! ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına karşı çıkacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazılı bir açıklama yaparak bugün BM Genel Kurulu'nda oylanacak ''İşgal Altındaki Golan'' kararına çekimser oy kullanmak yerine karşı çıkacaklarını belirtti.

Haley, ABD'nin çekimser tutumunu değiştirmesine gerekçe olarak ise ''İsrail'e karşı ön yargı ve Golan Tepeleri sınırındaki askeri hareketliliği'' gösterdi.

BM kararının ''artık anlamsız ve İsrail'e karşı ön yargılı'' olduğunu ve tarafları barış anlaşmasına yaklaştırmayacağını savunan Haley, ''ABD, BM'nin her yıl oylanan işe yaramaz Golan Tepeleri kararında artık çekimser kalmayacak ve hayır oyu kullanacak.'' ifadesine yer verdi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsral'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler

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