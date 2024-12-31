İsrail’e füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı; Havalimanında büyük panik…

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen balistik füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeye müdahalesinin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce Yemen'deki İran destekli Husilere "sert bir darbe" indirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail savaş uçakları ise 26 Aralık'ta, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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HUSİLER: ABD VE İNGİLTERE, YEMEN'İN BATISINA İKİ HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin batıdaki sahil kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların kentinin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.

İsrail, 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Hudeyde kenti, uluslararası bir havaalanına, 3 önemli limana ve uzun bir sahil şeridine sahip olması nedeniyle Yemen'in en stratejik bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır