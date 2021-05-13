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  4. Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

13.05.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi. Saldırının Lübnan'da Filistinlilerin yer aldığı mülteci kampından yapıldığı açıklandı ancak saldırıyı üstlenen olmadı. Ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına Hamas’ın İsrail’e 90 roket fırlatarak karşılık vermesi üzerine, birçok kentte siren sesleri yükseldi. Kassam Tugayları İsrail’in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

LÜBNAN'DAN GELEN ROKETLER SONRASINDA SİRENLER DEVREYE GİRMEDİ

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ve herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

AA'ya konuşan görgü tanıkları ise Lübnan ordusunun, roket saldırısının gerçekleştiği bölgede çalışmalar başlattığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, roket saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde bir süreliğine uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Roket saldırısını henüz üstlenen olmazken, Lübnan resmi makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), roket saldırısı haberlerinden sonra sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayımladı.

UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'un aklı selim davranmaya teşvik etmek üzere taraflarla iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "UNIFIL, bölgede güveni sağlamlaştırmak üzere Lübnan ordusuyla koordineli çalışıyor." denildi.

HAMAS İSRAİL'E 90 ROKET FIRLATTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına Hamas’ın İsrail’e 90 roket fırlatarak karşılık vermesi üzerine, birçok kentte siren sesleri yeniden yükseldi. Ramla kentinde bir evin yakınına roket isabet etti.

SİRENLER ÇALDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırı devam ederken, can kayıpları giderek artıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına Hamas tarafından İsrail’de birçok kente 90 roket fırlatarak karşılık verdi. Roketler başta başkent Tel Aviv’de yer alan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı olmak üzere, Aşkelon, Aşdod, Shfela bölgesi ve Ramla kentlerinde sirenleri ve hava savunma sistemlerini harekete geçirdi.

Saldırı sırasından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı’nda yükselen siren sesleri nedeni ile vatandaşlar panik halinde kaçışmaya başlarken, Ramla’da ise bir evin yanına roket düşmesi sonucu yangın çıktı.

Son olarak İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırmasının ardından İsrail’in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas’ın silahlı kolu El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işlediği suçlara tepki olarak Aşdod ve Aşkelon şehirlerinin bombaladığı duyurularak, "El Kassam Tugayları, İsrail ordusunun sivilleri ve evleri hedef almasına, çocukların ve kadınların öldürülmesine yanıt olarak Aşdod ve Aşkelon şehirlerine 90 füzeyle büyük bir füze saldırısı başlattı" denildi.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmasının ardından Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot’a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail’in Aşkelon kentine roketlerin düşmesi sonucu pek çok mahallede elektriklerin kesildiği bildirildi.

100 ROKET ATILDI

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail’in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

İSRAİL İNSANİ ATEŞKESİ REDDETTİ

Öte yandan, gelen son dakika haberine göre, İsrail’in insani ateşkes planlarını reddetmesinin ardından ülkede bulunan Mısır heyetinin Tel Aviv'den ayrıldığı aktarıldı.

(AA-İHA)

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