Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Roket saldırısını henüz üstlenen olmazken, Lübnan resmi makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ve herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'un aklı selim davranmaya teşvik etmek üzere taraflarla iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "UNIFIL, bölgede güveni sağlamlaştırmak üzere Lübnan ordusuyla koordineli çalışıyor." denildi.

HAMAS İSRAİL'E 90 ROKET FIRLATTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına Hamas’ın İsrail’e 90 roket fırlatarak karşılık vermesi üzerine, birçok kentte siren sesleri yeniden yükseldi. Ramla kentinde bir evin yakınına roket isabet etti.

SİRENLER ÇALDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırı devam ederken, can kayıpları giderek artıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına Hamas tarafından İsrail’de birçok kente 90 roket fırlatarak karşılık verdi. Roketler başta başkent Tel Aviv’de yer alan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı olmak üzere, Aşkelon, Aşdod, Shfela bölgesi ve Ramla kentlerinde sirenleri ve hava savunma sistemlerini harekete geçirdi.

Saldırı sırasından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı’nda yükselen siren sesleri nedeni ile vatandaşlar panik halinde kaçışmaya başlarken, Ramla’da ise bir evin yanına roket düşmesi sonucu yangın çıktı.