İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinde yaklaşık 1500 dönüm araziye el koyduğunu açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Toprağı Savunma ve Yerleşim Yerlerine Karşı Ulusal Direniş Ofisinin bugün yayınladığı haftalık raporda, İsrail yönetiminin son zamanlarda El-Halil'in güneyindeki Dura kentinde yaklaşık 1500 dönüm araziye el koyduğunu açıkladığı belirtildi.

Raporda, açıklamanın, 1987’de çıkan ve "devlet malı" olduğu gerekçesiyle Dura'da bulunan 3 araziye el konulmasına hükmeden kararın yürürlüğe girmesinden sonra yapıldığı kaydedildi.

El konulan yerlerin Dura Belediyesi sınırlarında yer aldığı ve meskun mahal olduğu, üzerinde yüzlerce konut ve zirai tesisin bulunduğu, ayrıca zeytin ve badem ağaçları ekili olduğu ifade edilen raporda, İsrail'in bu bölgede Yahudi yerleşim yeri inşa etme arzusunun 1980'lerin sonlarına uzandığı aktarıldı.

Bazı Filistinlilerin elinde işledikleri arazilerin Osmanlı döneminden beri kendilerine ait olduğunu belgeleyen Osmanlı tapusu bulunduğu belirtilen raporda, Yahudi yerleşimcilerin 2017-2019 yılları arasında El-Halil kentinde geçmiş yıllarda kurulan büyük yerleşim yerlerine birkaç yüz metre uzakta 6 yerleşim yeri inşa ettiği vurgulandı.