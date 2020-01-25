İsrail, en az 8 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi

KUDÜS (AA) - İsrail, en az 8 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinden uzaklaştırma cezası kesti.

Filistinli sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi", yaptığı yazılı açıklamada İsrail makamlarının, aralarında 2 gazeteci, 1 öğretmen ve bazı aktivistlerin de bulunduğu en az 8 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden uzaklaştırma cezası verdiğini duyurdu.

Açıklamada, cezaların 15 gün ila 4 ay arasında değiştiği kaydedildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya dün, sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

