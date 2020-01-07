İsrail Enerji Bakanı: 'İran Nükleer Silah Üretmekten Çok Uzakta'

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran’ın nükleer silah üretmekten çok uzak bir noktada olduğunu söyledi. Steinitz, İsrail Radyosu’na açıklamalarda bulundu.

Yuval Steinitz, “Şu an bu aşamada olduklarını söylemek için çok erken. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

İran, General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadan da çekildiğini açıkladı.

Nükleer anlaşma 2015 yılında batılı ülkeler ve İran arasında imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran’a yönelik yeni yaptırım kararları almıştı.

