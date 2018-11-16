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İsrail erken seçime gidiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, ülkede erken seçime gidileceğini duyurdu.

İsrail erken seçime gidiyor!

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın istifasının ardından, ülkede erken seçime gidileceğini duyurdu.

Karar, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in bugünkü görüşmesinin hemen ardından bildirildi.

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, iddiaları yalanladı. Sağcı bir koaliyonun bozulmasının kötü sonuçlara yol açacağı öne sürülerek, kimsenin erken seçimi savunmaması gerektiği ifade edildi.

Ancak Jerusalem Post, pazar günü buluşacak koalisyon ortaklarının son sözü söyleyeceğini vurguluyor.

ATEŞKES İSRAİL'İ SALLADI

İsrail ve Hamas, 2014'ten bu yana yaşanan en büyük çatışmanın ardından Salı akşam saatlerinde ateşkese varmıştı. Varılan ateşkes, İsrail'deki aşırı sağcılar arasında yoğun tepki görmüş ve gece yarısı gösteriler düzenlenmişti.

Avigdor Lieberman, ateşkese karşı çıkmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, tepkiler üzerine ateşkesi savunan bir açıklama yaparak, Hamas'ın silahların susması için yalvardığını ileri sürmüştü.

Gazze'deki ateşkesin ardından çalkantılı saatler yaşayan İsrail'de, şahin kanadın en önemli ismi Avigdor Lieberman Çarşamba günü canlı yayında görevini bırakmıştı.

Aşırı sağcı partisini de koalisyondan çeken Lieberman, siyasette taşları yerinden oynattı. Koalisyonun sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61'e düştü.

Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Bu kritik denge, İsrail'i seçime götürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil erken seçim Jerusalem Post

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