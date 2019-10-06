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İsrail, eylül ayında Kudüs'e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 21:08 | Son Güncelleme

İsrail, eylül ayında Kudüs'e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdi

KUDÜS (AA) - Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gözlemevi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, "En tehlikeli ihlaller arasında İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Es-Sevahira beldesinde Yahudi yerleşim biriminin inşa edilmesidir. Bu durum 850 Filistinlinin yaşadığı 470 dönümlük alana el konulması ve beldenin demografik yapısının değiştirilmesi anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail kuvvetlerinin Kudüs'teki Filistinlilere ait ev ve mülklerin yıkımı için 8 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin Kudüs mahallelerinde Filistinlileri doğrudan hedef alarak 12 kez ateş açması sonucu 1 kişinin ölümü, 29 kişinin yaralanmasının da ihlaller arasında yer aldığı aktarıldı.

Raporda, İsrail'in Kudüs'ün belde ve mahallelerine yönelik 77 baskın düzenleyerek 110 Filistinliyi gözaltına aldığı, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını kısıtlamaya ve engellemeye devam ettiği bilgisine yer verildi.

İsrail makamlarına, uyguladığı ırk ayrımcılığı politikası ve Filistinlilere ait ev ve mülkleri yıkma girişimlerini durdurması çağrısı yapılan raporda, Birleşmiş Milletlerden de "İsrail'i Kudüs kentindeki Filistin halkına yönelik ihlallerinden sorumlu tutması için yeni mekanizmalar geliştirmesi" istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kudüs

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