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İsrail Eylül'de Yeniden Erken Seçime Gidecek

30.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan oylamada milletvekilleri 45'e 74 oyla parlamentonun kendisini feshetmesi ve ikinci bir erken seçim yapılması kararı aldı. İsrailliler 17 Eylül'de sandık başına gidecek

İsrail Eylül'de Yeniden Erken Seçime Gidecek

Başbakan Benyamin Netanyahu’nun koalisyon hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından İsrail parlamentosu Knesset'te Perşembe sabahı yapılan oylamada parlamentonun kendisini feshetmesi ve ikinci kez erken seçim yapılması kararı alındı.

Knesset üyeleri 45’e karşı 74 oyla, 17 Eylül’de yeniden seçime gidilmesine karar verdi.

Netanyahu’nun 9 Nisan seçimlerini kazanmasının ardından koalisyon hükümetini oluşturmak için 29 Mayıs, Çarşamba gününe kadar süresi vardı. Netanyahu, muhafazakar Likud Partisi, aşırı muhafazakarlar ve eski savunma bakanı Avigdor Lieberman’ın muhafazakar bloğu arasında bir koalisyon hükümeti kurulmasını umuyordu.

Ancak koalisyon müzakereleri Likud ve aşırı muhafazakarların Lieberman’ın aşırı dinci Yahudiler’in de orduya alınarak tüm genç İsrailliler gibi askerlik görevini yerine getirmelerini talep etmesi karşısında çıkmaza girmişti.

Aşırı muhafazakar Yahudiler, askeri hizmetin sekülarizasyona neden olduğu için dini inançlarına aykırı olduğunu söylüyor.

Netanyahu: ‘Biz kazanacağız’

Netanyahu, Likud’un Eylül ayındaki seçimlerden de galip çıkacağına güveninin tam olduğunu söyledi.

Oylamanın ardından konuşan Netanyahu, “Keskin ve net bir seçim kampanyası yürüteceği ve bu da bizi zafere götürecek. Biz kazanacağız ve halk kazanacak” dedi.

Muhalefet lideri ve eski genelkurmay başkanı Benny Gantz ise Netanyahu’nun koalisyonu kurmakta başarısız olmasının ardından bu görevin kendisine verilmemesine ve parlametonun yeniden seçim kararı almasına öfkeli. Gantz, Netanyahu’yu kendi siyasi geleceğini ülkenin önüne koymakla suçluyor.

Ülkenin milyonlarca dolar harcama gerektirecek bir seçim kampanyası sürecine daha girerek “çılgın bir üç ay” geçirmek zorunda kalacağını savunan Gantz, hakkında yapılan yolsuzluk suçlamalarından dolayıysa Netanyahu için “hukuki ehliyeti yok” diyor.

Netanyahu yeni bir parlamentonun kendisine dokunulmazlık sağlayacak kanunları onaylamasını umuyordu.

Netanyahu’nun eşi Sara Çarşamba günü farklı bir yolsuzluk davasında hakimle anlaşmaya vardı. Başkanlık konutuna içeride aşçı bulunmasına rağmen 100 bin dolar değerinde yemek getirttiğinin ortaya çıkmasının ardından Sara Netanyahu, 15 bin dolar ceza ödemeyi kabul etti.

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