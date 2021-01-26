İsrail Fas'ta diplomatik temsilcilik açtı

Sudan ile görüşmeler ise sürüyor.Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme sürecindeki İsrail, 20 yıllık aranın ardından Fas'taki diplomatik temsilciliğini yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fas'taki diplomatik temsilciliği üstlenen eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'in başkent Rabat'ta göreve başladığı ve "siyasi diyalog, turizm, ekonomi ve kültürel bağlar gibi alanlarda ikili ilişkilerdeki ilerleme sürecini sürdürmek üzere çalışacağı" kaydedildi.

Fas, ikinci Filistin İntifadası'nın başladığı 2000 yılında Tel Aviv'deki irtibat bürosunu kapatmıştı. Fas, 3 bin kişiyle Kuzey Afrika'da en fazla Yahudi'nin yaşadığı ülke konumunda. İsrail'de de Fas kökenli 700 bin Yahudi yaşıyor.

Dört ülkeyle anlaşma imzalanmıştı

İsrail, ABD'nin aracılığında Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile, ardından da Sudan ve Fas ile ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşmaimzalamıştı.

Fas ile imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması, su yönetimi, mali sistemler arasında bağlantı kurulması ve diplomatlara yönelik vize muafiyeti gibi ikili anlaşmalara da imza atılmıştı.