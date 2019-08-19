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"İsrail-Filistin anlaşmazlığına son verecek tek yol iki devletli çözüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:35 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer: "İsrail-Filistin anlaşmazlığına son verecek tek yol iki devletli çözüm"

Ürdün'ün başkenti Amman'da resmi temaslarını sürdüren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, İsrail-Filistin meselesinde anlaşmazlığa son verecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu belirtti.

Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya gelen Karrenbauer, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledi.

Karrenbauer, "İsrail-Filistin anlaşmazlığına son verecek tek yol iki devletli çözüm." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Almanya'nın İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme destek veren sabit tutumundan övgüyle söz etti.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi - Karrenbauer görüşmesinde başta Filistin ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer, Ürdün temasları kapsamında daha önce de Kral 2. Abdullah tarafından kabul edilmişti.

Ürdün'ün doğusundaki Ezrak Hava Üssü'nde, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyona destek kapsamında, 300 civarında Alman askeri görev yapıyor.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer iki devletli çözüm İsrail Filistin Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi

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