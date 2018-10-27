İsrail Filistin Arasında Ateşkes Bilmecesi

Mısır’ın aracı olduğu görüşmelerin ardından İsrail’le Filistin arasında ateşkes ilan edildiği açıklandı.

İslami Cihad Sözcüsü Dawould Shihab yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırganlığına karşın yapılan saldırıların, hemen durdurulması konusunda detaylı bir ateşkes için uzlaşıldı” dedi. İsrail tarafındansa henüz bu açıklamaya ilişkin bir doğrulama gelmedi.

İsrail, Cuma günü başlayan ve Cumartesi sabah saatlerine kadar devam eden Filistin’den İsrail’e füze atılması harekatının emrinin, Suriye ve İran’dan geldiğine inanıldığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Suriye’de bulunan İran Kudüs Gücü’nün, İslami Cihad’a, İsrail’e roket saldırısı düzenleme emri verdiğini söyledi.

Conricus, "Gazze ve Şam arasında kurulmuş net bir bağlantı olduğunu görüyoruz” dedi.

Ordu Sözcüsü, saldırıyı İslami Cihad gerçekleştirmiş olsa da, roket saldırısından Hamas’ı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

Ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığı açıklamasından önce konuşan Conricus, İsrail’in Suriye ve İran’a karşılık vereceğini belirtti.