İsrail Filistin Arasında Ateşkes Bilmecesi

Mısır’ın aracı olduğu görüşmelerin ardından İsrail’le Filistin arasında ateşkes ilan edildiği açıklandı.
İslami Cihad Sözcüsü Dawould Shihab yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırganlığına karşın yapılan saldırıların, hemen durdurulması konusunda detaylı bir ateşkes için uzlaşıldı” dedi. İsrail tarafındansa henüz bu açıklamaya ilişkin bir doğrulama gelmedi.
İsrail, Cuma günü başlayan ve Cumartesi sabah saatlerine kadar devam eden Filistin’den İsrail’e füze atılması harekatının emrinin, Suriye ve İran’dan geldiğine inanıldığını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Suriye’de bulunan İran Kudüs Gücü’nün, İslami Cihad’a, İsrail’e roket saldırısı düzenleme emri verdiğini söyledi.
Conricus, "Gazze ve Şam arasında kurulmuş net bir bağlantı olduğunu görüyoruz” dedi.
Ordu Sözcüsü, saldırıyı İslami Cihad gerçekleştirmiş olsa da, roket saldırısından Hamas’ı sorumlu tuttuklarını açıkladı.
Ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığı açıklamasından önce konuşan Conricus, İsrail’in Suriye ve İran’a karşılık vereceğini belirtti.
İsrail Ordusu ayrıca, Cumartesi itibariyle Gazze’den İsrail’e atılan 30 füzeden 10’unun havada imha edildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, “Demir Kubbe” hava savunma sisteminin füzeleri havada vurduğu, fırlatılan füzelerden ikisinin Gazze’ye, diğerlerinin de boş arazilere düştüğü belirtildi.
Füze saldırıları, Filistinli yetkililerin Cuma günkü protestolarda 5 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığını açıklamasının ardından başladı.
İsrail düzenlediği karşı hava saldırısında, Hamas'a ait olduğunu açıkladığı 5 hedefin vurulduğunu duyurdu.
İsrail, Cuma günü Gazze Şeridi’nde toplanan binlerce Filistinlinin İsrail askerlerine taş ve molotof kokteylleri attığını savundu. Söz konusu protestolar, İsrail’in bölgeye uyguladığı ablukanın bitirilmesi talebiyle 30 Mart’tan bu yana devam ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze’ye uygulanan abluka nedeniyle bölgenin yaşanamaz hale geldiğini söyledi. Raportör Michael Lynk, bölgedeki gençlerin yüzde 70’inin işsiz olduğunu, sağlık hizmetlerinin çökmüş, içme suyu şebekesinde de bulaşıcı hastalık olduğunu belirtti.
Lynk ayrıca, protestolarda İsrail güvenlik güçleri tarafından 40’ı çocuk olmak üzere 200 civarında Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
İsrail’in Batı Şeria’daki ilhakının durdurulması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Lynk, “50 yıldan uzun süredir devam eden süreçte, İsrail egemenlik alanını genişlemeler ve yerleşim yerleri vasıtasıyla sürekli olarak arttırdı” dedi.
Lynk, uluslararası hukuk normlarına göre atılacak adımların sadece bugüne dair değil geleceğe dönük olarak da İsrail’in yayılmacı politikalarını önler nitelikte olması gerektiğine dikkat çekti.
İsrail, 10 yıldan uzun bir süredir Gazze’yi Hamas’ı izole etme gerekçesiyle abluka altında tutuyor.
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