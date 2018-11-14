İsrail Filistin Arasında Ateşkes Bilmecesi

Hamas eğer İsrail de uyarsa Mısır arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşmasını kabul edeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ysa yaptığı açıklamada, “Hamas ateşkes için yalvarıyor” dedi. Öte yandan henüz ateşkes sağlanmamış olsa da bölgede dünden bu yana sakinlik hakim durumda

New York’taki Birleşmiş Milletler binasında, acil gündemle toplanan güvenlik konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalar yapan İsrail Büyükelçisi, ateşkes konusunda olumlu mesajlar vermedi. Büyükelçi, “Halkımızı korumak adına eylemlerde bulunuyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail Büyükelçisi Danny Danon, Hamas militanlarının Pazartesi ve Salı günü boyunca İsrail’e toplam 460 roket fırlattığını söyledi ve “Eğer İsrail’de huzur olmazsa Gazze’de de olmayacak” dedi.

Hamas’ın ateşkes açıklaması Pazartesi günü İsrail’in güneyine yapılan roket saldırısından sonra geldi. Söz konusu saldırı dolayısıyla İsrail’de verilen alarm nedeniyle yüzbinlerce kişi sığınaklara gitti. Buna İsrail, 100’den fazla hava saldırısıyla yanıt verdi.