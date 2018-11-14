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İsrail Filistin Arasında Ateşkes Bilmecesi

14.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

Hamas Mısır arabuluculuğunda ateşkese hazır olduğunu söylerken, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas ateşkes için yalvarıyor" dedi

İsrail Filistin Arasında Ateşkes Bilmecesi

Hamas eğer İsrail de uyarsa Mısır arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşmasını kabul edeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ysa yaptığı açıklamada, “Hamas ateşkes için yalvarıyor” dedi. Öte yandan henüz ateşkes sağlanmamış olsa da bölgede dünden bu yana sakinlik hakim durumda

New York’taki Birleşmiş Milletler binasında, acil gündemle toplanan güvenlik konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalar yapan İsrail Büyükelçisi, ateşkes konusunda olumlu mesajlar vermedi. Büyükelçi, “Halkımızı korumak adına eylemlerde bulunuyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail Büyükelçisi Danny Danon, Hamas militanlarının Pazartesi ve Salı günü boyunca İsrail’e toplam 460 roket fırlattığını söyledi ve “Eğer İsrail’de huzur olmazsa Gazze’de de olmayacak” dedi.

Hamas’ın ateşkes açıklaması Pazartesi günü İsrail’in güneyine yapılan roket saldırısından sonra geldi. Söz konusu saldırı dolayısıyla İsrail’de verilen alarm nedeniyle yüzbinlerce kişi sığınaklara gitti. Buna İsrail, 100’den fazla hava saldırısıyla yanıt verdi.

Son olayların ardından, İsrail’in Gazze şeridine düzenlendiği operasyonlarda, 7 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Filistin Temsilcisi Riyad Mansur gazetecilere yaptığı açıklamada, “İsrail’in bu tavrını en sert şekilde kınıyoruz. Son 48 saat içerisinde bu şiddet sarmalını arttıranlar kendileridir” ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililer Hamas’ın roket saldırıları dolayısıyla bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdular. Ordu’dan yapılan açıklamada da 100’den fazla roketin İsrail’in ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından havada infilak ettirildiği belirtildi.

Filistinli yetkililer de İsrail’in hava saldırılarında en az 3 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail uçakları ayrıca Hamas’a ait El Aksa televizyon kanalına ait binayı da vurdu. Bina saldırıdan önce İsrail ordusu tarafından yapılan uyarı üzerine boşaltılmıştı.

Amerikan yönetimi de Hamas’ı şiddet eylemleri dolayısıyla kınadı.

Amerikalı yetkili Jason Greenblatt Twitter’dan yayınladığı mesajında, “İsrail’in bu saldırılara karşı kendisini savunmasına destek veriyoruz. Bu saldırıların Gazze halkına bir yardımı olmuyor” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler yetkilisi Nickolay Mladenov’sa bölgede tansiyonun yükselmesinin son derece tehlikeli olduğunu söyledi ve sağduyu çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu’ndan Pazar günkü operasyona yönelik olarak yapılan açıklamada detay verilmedi sadece operasyonun İsrail’in güvenliğini arttırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

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