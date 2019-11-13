İsrail Filistin Arasında Tansiyon Yükseliyor

İsrail’de Filistinli bir kişi hava saldırısıyla vuruldu. Öte yandan Gazze’den İsrail tarafına roket atılmaya devam edildi.

Gün ağarmak üzereyken Gazze şeridine yakın İsrail kasabalarında bir kez daha roket saldırısı nedeniyle siren sesleri duyuldu ve halka sığınaklara gidin çağrısı yapıldı.

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada Gazze’de roket fırlatmaya hazırlanan bir grubun hedef alındığı açıklandı. Saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in üst düzey bir İslami Cihad yöneticilerini hedef alan operasyonuyla birlikte bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

İsrail ordusunun bu kişileri hedef almasının ardından İslami Cihad gün boyunca İsrail’e yaklaşık 200 kadar füze fırlattı. Buna karşılık İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

